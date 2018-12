El poder destructivo de los artefactos pirotécnicos puede dejar sin manos, ojos y producir serias lesiones en otras partes del cuerpo tal es así que 1 kilo de pólvora equivale a 36 kilos de fuerza; un 3x3 tiene 7 gramos de pólvora lo que equivale a 257 kilos de fuerza; un 12x1 contiene 12 gramos de pólvora que sería el equivalente a 432 kilos de fuerza lo que podría equipararse a la caída de tres o cuatro heladeras sobre la mano de un niño, explica el doctor Jesús Marín, cirujano especialista en manos que cada año interviene a pacientes de diferentes edades por lesiones causadas por las “bombitas”.

“Por un minuto de diversión, toda una vida desgraciada. Al comprar petardos elige el mal para sus hijos porque no existe juegos pirotécnicos inofensivos”, advirtió Marín. Desde el ajito, pasando por las estrellitas y el fosforito, todos presentan un riesgo al ser utilizado más aún en niños.

“Ya no queremos criaturas con quemaduras en las manos pero hay niños que usan hasta rompeportón y me pregunto qué hace un niño con un artefacto pirotécnico”, cuestiona el profesional e insta a los padres a tomar la responsabilidad del cuidado de los hijos y no ofrecerles pirotecnia.

El MSP lanzó al campaña “En estas fiestas NO encienda peligro NO encienda tristeza haciendo un llamado a los padres para que no ofrezcan los juegos pirotécnicos a sus hijos en estas fiestas.

Recordó casos atendidos y mencionó que un niño de 5 años llegó con lesiones en la mano por usar un fosforito, que se cree es el menos peligroso siendo que puede producir destrozos en manos, cuerpo y torax y lesiones importantes a nivel de la córnea.

Por su parte, el doctor Agustín Saldívar, director del Hospital de Trauma instó a celebrar la Navidad previniendo posteriores lamentaciones ya sea en niños o adultos que por manipulación de pirotecnia tengan que pasar en los hospitales por la pérdida de un dedo, un ojo.

“Los padres somos los que proveemos a nuestros hijos de las bombas y los mbokavichos”, afirmó.

El doctor Bruno Balmelli, director del Centro del Quemado señaló que las quemaduras son eventos prevenibles, no son accidentes porque estos no se pueden prevenir pero son los padres quienes entregan a sus hijos los distintos tipos de pirotecnia.

“Esta campaña está dirigida a los padres, son los responsables, hay que evitar el uso de pirotecnia y dejar de dar a los hijos para los festejos y que los adultos que utilicen no lo hagan bajo los efectos del alcohol”, afirmó.

La intención es reducir al máximo los casos atendidos y no superar los 25 del año pasado en el que hasta fue atendido un niño de 1 años con quemadura por fosforito.