En conferencia de prensa, Llano declaró que en la reunión no se habló de Juan Ernesto Villamayor ni de su gestión, sino más bien de la crisis actual por la que está pasando la Policía Nacional, pese a las críticas que está recibiendo el presidente de la República por mantenerlo en el cargo.

“El presidente es el que designa y remueve funcionarios, algunos legisladores pueden no estar de acuerdo. […] Si yo hubiese sido el presidente de la República, que no soy, lo hubiese cambiado”, expresó al ser consultado sobre su opinión acerca de la ratificación en el cargo de un ministro que no tiene la aceptación de la Policía.

VIAJE A ESTADOS UNIDOS

El presidente del Congreso aprovechó la conferencia de prensa para informar de un viaje que realizará a Estados Unidos a partir del lunes 23. Anunció que dentro de su agenda tiene pautada una reunión con el economista Jeffrey Sachs, quien se encargó de asesorar a Paraguay en la renegociación del anexo C del Tratado de Itaipú. Este encuentro será el martes 24.