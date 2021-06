Incluso antes de tener fecha de tratamiento en el pleno, el proyecto que despenaliza las invasiones una vez transcurridos seis meses del inicio, hasta aquí no avizora grandes chances de prosperar. El ideólogo Pedro Santracruz se mantiene en su postura.

“Es es un modelo de fracaso que plantea la extrema izquierda, propone que si en seis meses no se presentó la denuncia por invasión, ya no se puede denunciar ni pedir el desalojo, mientras ellos invocan un derecho que no les corresponde”, explicó el diputado Raúl Latorre (ANR) en entrevista con Gen.

Detalló que el proyecto será remitido a las comisiones para el análisis respectivo y que posteriormente se incluirá su tratamiento en el pleno de la Cámara de Senadores.

El movimiento Honor Colorado ya sentó postura en contra del planteamiento y lo mismo hizo la bancada de Patria Querida en Cámara Alta.

El artículo tercero del proyecto señala que no configurará hecho punible de invasión de inmueble ajeno, cuando hayan transcurrido seis meses o más entre la fecha de inicio de la ocupación y su denuncia ante el Ministerio Público, en cuyo caso el denunciante no podrá iniciar las acciones posesorias o reales ante el fuero civil y comercial.

Por si no fuera suficiente, el artículo cuarto indica que mientras el propietario accione en el fuero civil o comercial no se podrá ordenar ninguna restitución de inmuebles ni medidas cautelares, hasta tanto se dicte la resolución judicial.