La semana pasada el juez Mirko Valinotti le otorgó medidas alternativas a la prisión a Justo Ferreira y su hija Patricia Ferreira, directivos de Imedic, quienes desde la imputación misma por contrabando, producción de documentos no auténticos y asociación criminal, nunca se sometieron al proceso y presentaron una chicana tras otra, pero a la hora de la audiencia donde se debía definir su prisión o no, el juez Valinotti, no tuvo en cuenta las dilaciones que presentaron y les dio el arresto domiciliario.

El fiscal Osmar Legal, en la audiencia se ratificó en pedir la prisión de ambos, pero no apeló la resolución del magistrado, según dijo el agente en una entrevista en Radio UNO, no apeló la medida ya que están cerca de la fecha de acusación y para evitar dilaciones.

“La verdad el caso se dilató bastante con la batalla de las medidas cautelares y nos saca de enfoque, lo que siempre digo es que las medidas cautelares son siempre variables, nosotros podemos volver a pedir medidas cautelares si pensamos que es necesario, pero en este momento tenemos diligencias importantes que tenemos que terminar y no queremos que nos recusan”, apuntó Legal.

También el fiscal recordó que el próximo 21 de enero es la fecha tope que tienen para presentar el requerimiento conclusivo en este caso y que tienen que cerrar todo el caso y prestarse al juego de las medidas les puede llegar a afectar, señaló.