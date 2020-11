Los familiares de Óscar Denis, Edelio Morínigo y Félix Urbieta mantuvieron reuniones este día con las autoridades del Poder Legislativo y Judicial. En la ocasión solicitaron una cumbre de poderes para que los tres secuestrados puedan volver a sus casas.

Beatriz Denis, hija del exvicepresidente Óscar Denis, calificó de aplazada la gestión del Gobierno en la recuperación de su padre de las manos de los criminales. En medio del llanto, la mujer pidió el rescate de su padre, además del retorno de los demás secuestrados.

“La espera ya nos desespera y queremos que vuelvan los tres”, indicó Beatriz, quien además criticó la labor de la FTC, ya que no hay buenos resultados en el norte del país.

Por su parte, Obdulia Florenciano, madre de Edelio, reiteró su pedido de no discriminación, señalando que a ella no le reportan sobre la búsqueda de su hijo, no recibe el mismo trato y solicita justicia, según informó el periodista de Unicanal, Oscar Lovera.

Ya son 64 días del secuestro del exvicepresidente de la República Óscar Denis; Edelio Morinigo lleva 2.322 días en poder de sus captores, más de seis años, y Félix Urbieta cumple 1.491 días secuestrado, más de cuatro años.