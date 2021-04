Enrique López Arce, director de Empleo de la ANR, explicó que las postulaciones se harán en formato virtual y que las entrevistas preseleccionadas por las empresas interesadas serán desarrolladas presencialmente con una capacidad máxima de 30 personas por hora hasta 120 por día bajo estricto protocolo sanitario habilitado por el Ministerio de Salud.

Las 22 vacancias laborales corresponden a: motodeliverys, chofer para camiones categoría A o B Profesional, panaderos y confiteros, caja/ ATC horarios nocturnos, preventistas y seguridad en supermercados sin armas, técnico electromecánico, auxiliar informático (Hardware) y supervisor de mantenimiento.

López Arce detalló que las postulaciones se deben realizar vía email: empleosanr@gmail.com, y en el asunto debe detallarse la vacancia solicitada.

Los interesados tienen pueden tienen tiempo hasta el próximo domingo 11 de abril.

Si el buscador de empleo no es contactado en 5 días hábiles, lastimosamente no fue seleccionado.

En caso de ser contactados, las personas preseleccionadas tendrán entrevistas presenciales con todos los protocolos sanitarios establecidos, contó.

“No hay que rendirse, no hay que parar de postularse. Así como hay gente que no consigue hay otros que sí, la única diferencia es que los que consiguieron no dejaron de buscar” enfatizó.