Fuera de los albergues, la ciudad de Capiatá registra 19 casos positivos en la comunidad, lo cual genera mucha preocupación a las autoridades locales. El propio intendente Luis Fernando González lamentó que las personas no están respetando las medidas de prevención.

El intendente de Capiatá, Luis Fernando González, manifestó a la radio 1000 AM su preocupación por la inconsciencia de la ciudadanía ante la explosión de casos de COVID en la comunidad. “Dios quiera que no pase a mayores porque nos golpeará enormemente esto”, rogó.

"Estamos preocupados por los números de casos en el distrito. Estamos tratando de armar esquemas para llegar hasta los infectados y asistirlos, por suerte logramos hacerlo. Por nuestros medios logramos identificar a de la mitad para ayudarlos y para que la Fiscalía inste a sus familiares a no salir de sus viviendas”, dijo.

El jefe comunal lamentó que la ciudadanía no está respetando la cuarentena sanitaria. “Se ponen el tapabocas para la foto nomás y para que no se les llame la atención. Los comercios ponen el lavamanos para la foto y los controles, pero no piden a la gente que se limpie antes de ingresar. En todos los barrios se ven que juegan piki vóley”, cuestionó.

Asimismo dijo que falta comunicación de las autoridades de Salud Pública a las municipales para que puedan ayudar en los trabajos de control. “Nosotros vamos a poder controlar si salen de sus casas. Estamos con muchas ganas de colaborar pero nos limita el poco conocimiento que nos dan”, reclamó.

Como Capiatá tiene límites con siete ciudades, el intendente afirmó que es muy complicado implementar un aislamiento distrital allí.

Los distritos de Central donde se concentra mayor cantidad de contagios son Lambaré (28), San Lorenzo (25) y Capiatá (19).