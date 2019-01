Este martes nuevamente se presentará extremadamente caluroso y con sensaciones térmicas que sobrepasarán los 40º C. Se anuncian probables chaparrones en forma dispersa en ambas regiones del país.

De acuerdo al pronóstico de la Dirección de Meteorología e Hidrología, el clima será extremadamente caluroso, con cielo parcialmente nublado a nublado y vientos moderados del norte.

La temperatura mínima será de 25º C y la máxima de 37º C, aunque nuevamente se espera que la sensación térmica sea superior a los 40º C.

Para hoy y mañana se anuncian probables chaparrones en forma dispersa, siendo los de mayor importancia las previstas en el este y norte de ambas regiones.

El ambiente se mantendrá prácticamente en las mismas condiciones por lo que resta de la semana, según el boletín meteorológico, por lo que se espera que persistan las altas temperaturas.