“De él (Armando Gómez) ya no me sorprende nada. Es una persona que no tiene argumentos. Es un hombre que tiene problemas con la justicia desde el año 2014”, dijo la exfiscal y actual candidata a la Intendencia de Lambaré, Blanca Agüero, en comunicación con Universo 970 AM.

Agüero manifestó que Gómez incluso ya cometió malversación de fondos a poco menos de un mes de haber asumido el cargo de intendente y actualmente afronta siete causas penales de diferentes cuestiones.

“Él me tendría que tener miedo, porque si yo llego no voy a tolerar absolutamente nada, a él y a todos los involucrados. Le voy a ganar en las urnas limpiamente, ojalá que se candidate de nuevo. Soy suficiente mujer para mandarle bien adentro, si es que robó. Eso le prometo”, indicó la precandidata.

“Él es de profesión artista, es actor. Pero, le quiero decir que esta es su peor obra, porque nadie le ve como víctima. Acá las únicas víctimas son los lambareños. Era la esperanza de cambiando y ahora, está hambreando a su gente”, subrayó Agüero.

Con respecto a su precandidatura, la exfiscal dijo que se trata de un desafío muy grande, pero se siente capacitada para afrontarlo. “Acá hay que ordenar la casa”, sostuvo.