Manuel Riera, vicepresidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), manifestó que hablaron con el Equipo Económico del Gobierno, sobre ideas de promover paquetes de alternativas y soluciones a la crisis que se vive en el sector.

Señaló que la situación actual, es producida por factores como el clima, caída de precios y la marcada recesión económica.

“El campo tiene que distribuir riquezas, pero si no las genera, no se genera movimiento en la economía. No podemos permitir que esto pare”, manifestó Riera en comunicación con el programa 'Impulso Económico' por la 970 AM.

En ese sentido, explicó que en la Agricultura están unos 2.800 millones de dólares que deben ser reestructurados; y en la Ganadería unos 1.600 millones de dólares, más las deudas con los proveedores.

“Lo que necesitamos es un apalancamiento en línea de créditos a largo plazo”, refirió Riera.

Por su parte, Héctor Cristaldo, presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), sostuvo que están ante una merma del 23% de la producción total y una caída del 20% de los precios. Expresó que este doble efecto hace que el sector no pueda hacer frente a los compromisos financieros.