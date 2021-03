“El viernes ya denunciamos que fue un total fracaso (el registro de vacunación), mágicamente dijeron que fue un error de sistema, mentira, no iban a decir eso si no había reclamo”, dijo la titular del Sindicato Nacional de Médicos, Rossana González en comunicación con la 730 AN,

Señaló que hay un desorden a nivel ministerial, una falta de control cruzado en el que bajo el argumento del error están diciendo “vacunen nomás ya y que se acaben esos lotes”.

Reveló que ella misma recibió un mensaje de texto en el que la convocaban para inmunizarse, pero que decidió rechazar por no pertenecer a la primera línea. Ante esta respuesta, le enviaron un correo para que explique por qué no deseaba inocularse.

“En el caos que se genera, ellos aprovechan y vacunan a cualquiera, en muchos lugares hicieron eso”, detalló la doctora.

En cuanto a la reunión mantenida ayer, la titular del sindicato confirmó que los citaron en carácter de urgencia, recién después de un año cuando habían solicitado una cuarentena total, pedido que se repitió en esta oportunidad.