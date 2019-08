Rosa Angulo, abuela del pequeño Renato que falleció en extrañas circunstancias en el Migone, indicó en el Canal Gen que el abogado Ricardo Preda y el director médico Enrique Gaete, representantes del sanatorio, están faltando a la verdad. Ambos realizaron hoy una conferencia de prensa para ratificar que la institución actuó como correspondía en este caso.

“Hay muchos testigos e incluso algunos tuitearon la crisis de lo que pasaba con Renato. El sanatorio puede tener una forma de manejarse, un protocolo en casos de urgencia, pero eso no quiere decir que se haya cumplido”, lanzó.

El carro de emergencia no estaba completo, porque no había una cánula de extracción, siendo que era un elemento tan importante para el caso en específico, de acuerdo con la entrevistada.

“Yo corrí como loca buscando elementos para Renato. Un licenciado me dijo que no tenían tubo para niños, solo para adultos. Hay cosas que no coinciden entre lo que dicen y lo que pasó. No tenían todo a mano para atender la emergencia”, mencionó Rosa.

La otra abuela, Carmen Romero, señaló que también los representantes, supuestamente, mienten cuando hablan sobre la cantidad de personas que estaban en la sala de Urgencias. Al respecto, la misma señaló que el sitio estaba repleto.

“Miente Preda cuando dice que proporcionaron todos los medios. Gaete miente también, porque solo estuvo mirando y ni se acercó a la familia a dar explicaciones”, indicó. “El Migone miente cuando dice que solo prestaron sus instalaciones, porque todo el personal estaba en la autopsia, pudieron hacer lo que quisieron allí. Cuando la Fiscalía quiso hacer otra segunda autopsia, no se pudo porque le sacaron todos los órganos a Renato. ¿Dónde están los órganos de Renato? Porque estaba vacío”, comentó.

“Están destruidos”, dijo la mujer al referirse a la situación de los padres de Renato. “Su hermanito no sabe por qué llora”, agregó Rosa.

Por su parte, Mirna López, la niñera de Renato que presenció la muerte, indicó que el personal no actuó como correspondía, porque la madre del chico rogaba por atención, mientras las enfermeras se pasaban rellenando documentos.

“A Renato le pusieron medicamento y no pasó ni cinco minutos para que se pusiera pálido y con los ojos morados. Le llamamos a la enfermera, pero decía que primero debía llenar unos documentos para luego atenderlo. Renato estaba a punto de morirse y una enfermera le dijo a otra que vaya a callar a la mamá de Renato porque iba a despertar a los demás pacientes”, indicó.

Después de varios llamados, la enfermera finalmente fue hasta el sitio y llamó a la pediatra de guardia para que inspeccione al menor. Esta profesional recién llegó a verlo cuando ya comenzó a convulsionar, de acuerdo a lo relatado por la niñera.