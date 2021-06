El Departamento de búsqueda y localización de la Policía Nacional cuenta con el registro actual de 121 personas desaparecidas que no regresaron a sus domicilios.

Desde su creación en noviembre del 2020 hasta en mayo de este año, en la institución se reportaron 187 de desapariciones, de las cuales 66 ya fueron localizadas.

Según los registros, la mayoría de las denuncias por desaparición pertenecen a menores de edad del sexo femenino.

Al respecto, la Policía Nacional insta a los familiares, amigos o cercanos presentar la denuncia de manera inmediata, ya que las primeras 24 horas de desaparición son cruciales para localizar a la víctima o contar con informaciones claves sobre su paradero.

“Es importante realizar la denuncia inmediatamente. Quizás anteriormente se dejaban transcurrir las 24 hs para comenzar la búsqueda, pero dada la situación en la que estamos, el auge que tenemos en cuanto a desaparición y los lamentables desenlaces, se impone que la denuncia sea radicada de manera rápida, no importa si es menor o mayor de edad”, expresó a NPY la comisario, María Elena Andrada, jefa de Relaciones Públicas de la Policía Nacional.

En ese sentido, la jefa policial citó algunas acciones que no se repiten en la rutina y se deben tener en cuenta, como por ejemplo: la persona no está en el sitio donde suele estar, su última conexión es pasada varias horas, no vuelve al horario habitual y no da señales de movimiento alguno. “Entonces ahí es importante formular la denuncia”, reiteró.

CÓMO PROCEDER ANTE UN CASO DE DESAPARICIÓN

Lo primero que debe hacerse es realizar la denuncia ante la comisaría más cercana o al sistema 911. No importa cuánto tiempo haya transcurrido desde que se dejó de tener información sobre la persona, la Policía Nacional debe tomar la denuncia inmediatamente.

Recomiendan tener a mano una foto reciente de la persona desaparecida y toda la información que permita iniciar la búsqueda de forma inmediata.

Si la persona desaparecida es niño, niña o adolescente, se debe comunicar también al Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, para coordinar la difusión a través de los medios de prensa.

En tanto, si hay alguna sospecha de delito, también se debe notificar ante el Ministerio Público.

CASO ISAURA BOGADO

Cabe mencionar que la semana pasada la joven Isaura Bogado (20) fue hallada muerta en un patío baldío de la ciudad de Ñemby tras varios meses de búsqueda.

La joven se retiró de su casa, ubicada en Luque, el pasado 13 de abril y desde entonces, su madre Ángeles Ortega no supo nada de ella, por lo que presentó la denuncia por desaparición.

El Ministerio Público maneja varias hipótesis sobre la muerte de la joven, aunque la escena donde fue encontrada apunta a un supuesto suicidio, las investigaciones continúan a fin de determinar que sucedió con la misma.