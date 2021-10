El 29 de octubre de cada año se conmemora el “Día Mundial de la Psoriasis”, con el objetivo de visibilizar a esta enfermedad crónica, que mundialmente afecta a alrededor de 2 a 3 % de la población. Es una enfermedad inflamatoria inmunomediada que se manifiesta por la presencia de manchas rojas y escamosas, habitualmente en cuero cabelludo, codos y rodillas; también pueden afectar a las articulaciones y a las uñas, explicó la Dra. Romina Contreras, especialista de la Cátedra y Servicio de Dermatología del Hospital de Clínicas de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA.

“La psoriasis es una patología frecuente, si bien no conduce un riesgo de vida para el paciente, sí tiene un impacto en la calidad de vida que puede acarrear problemas a nivel personal, laboral, psicológico, ya que muchas veces afectan áreas visibles del cuerpo que causan de por sí emociones negativas. Cuando las lesiones son visibles existen ciertos estigmas; las personas preguntan o piensan que es contagiosa, pero la psoriasis no se contagia, por ese motivo se trata de concienciar sobre esta patología para desterrar los mitos que están en relación a ella. Explicar a las personas que la psoriasis tiene tratamiento, si bien no se cura como la mayoría de las enfermedades crónicas como la hipertensión o la diabetes, existen tratamientos eficaces que en general hay que ajustar a la necesidad de cada paciente”, expresó la Dra. Contreras.

Manifestó que la psoriasis no tiene predisposición por sexo; puede aparecer tanto en niños como en adultos. A veces, en un 30 a 40 % de los casos, puede afectar las articulaciones que se conoce como artritis psoriásica. Es importante tener en cuenta esta posibilidad, porque la artritis puede ser destructiva y ocasionar daños irreversibles a largo plazo. La artritis psoriásica es una enfermedad que se trata en conjunto con el reumatólogo y necesita un tratamiento más intensivo que la psoriasis en placa normal.

El diagnóstico de esta patología es clínico, mediante la consulta con un dermatólogo que se encarga de la revisión de las lesiones y puede llegar fácilmente al diagnóstico; en ciertos casos cuando el diagnóstico no es fácil se puede necesitar una biopsia.

Tipos de psoriasis. Existen varias formas clínicas de psoriasis y la más común es en placa, que se manifiesta con las manchas grandes rojas y escamas. También hay otras formas psoriasis, como la guttata, psoriasis invertida, psoriasis pustulosa y la psoriasis eritrodérmica. El Hospital de Clínicas cuenta con un consultorio para evaluar a los pacientes con psoriasis.

Tratamiento. La dermatóloga indicó que existen múltiples modalidades de tratamiento de acuerdo a la extensión y gravedad que tenga la psoriasis en el paciente; hay casos de psoriasis leve, psoriasis moderada y psoriasis grave.

El tratamiento puede realizarse con medicación tópica que habitualmente incluye cremas, lociones o ungüentos. También existe el tratamiento conocido como fototerapia, que consiste en la utilización de radiación ultravioleta que tiene efectos inmunomoduladores sobre lesiones inflamadas de la piel. El Hospital de Clínicas cuenta con fototerapia de tipo UVA. Existe un grupo importante de pacientes con psoriasis y otras patologías que acuden regularmente al tratamiento con fototerapia.

Asimismo se tiene el tratamiento sistémico, a través de la medicación oral y se utiliza para la forma más grave de psoriasis. También está lo más reciente, los fármacos biológicos, que son tratamientos con un mecanismo de acción más específico, ya que atacan vías de la inmunidad que se han descubierto y que están implicados en el desarrollo de la psoriasis en los últimos años.