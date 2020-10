Para el infectólogo Tomás Mateo Balmelli no existe un plan concreto para la vuelta a clases y una despedida de estudiantes no puede ser una excusa válida.

“Es un plan sin piloto y sin hoja de ruta, en medio de montañas. Hay que retornar sin improvisaciones, con protocolos que se socialicen bien, para que sea seguro retornar y con un objetivo académico y no un experimento mal hecho y a las apuradas. Es un alto riesgo a infectarse por ser sitios cerrados. No hay proyecto para el año que viene o el próximo lunes, son puros manotazos de ahogado. No hay sustento académico o de equidad”, insistió Balmelli a la radio Universo y canal Gen.

El médico infectólogo pidió guiarse por las estadísticas mundiales sobre la pandemia para tomar este tipo de decisiones, ya que el Covid-19 será un virus endémico que vino a quedarse, según resaltó. “Tendremos brotes del virus como el dengue o la influenza”, acotó.

Solicitó además a las autoridades que “hagan las cosas como deben ser” y consideró que no es suficiente el argumento de que los estudiantes del último año vayan a despedirse porque sufrieron daños psicológicos. “Eso debieron haber pensado en marzo cuando nos encerraron cuando no había aún alta circulación viral. Incluso el 80% de los estudiantes públicos rechazaron la propuesta y también en el sector público hay una gran mayoría que rechaza volver a clases”, cuestionó.

Se preguntó también por qué los universitarios no pueden asistir a sus exámenes finales y sus colaciones.