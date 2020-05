En una entrevista exclusiva con la radio Universo 970 AM, el mandamás señaló que el proceso de cuarentena inteligente debe asumirse con la misma rigurosidad que la cuarentena total y estricta, porque de lo contrario se deberá retroceder y no flexibilizar. Ello depende de la ciudadanía, según remarcó.

“Esperemos que siga el éxito de las medidas de aislamiento que tomamos. Estamos con confianza hacia nuestro pueblo”, comentó. “Tengo confianza en el pueblo paraguayo, porque la cadena productiva del agro no paró y se respetó el protocolo sanitario, lo mismo ocurrió con las obras públicas”, agregó.

12/612HD de Tigo TV 8 de Copaco 15 Claro IPTV y 12 Personal TV y Flow

Abdo destacó que la circulación comunitaria del virus no es agresiva, al recordar que del total de casos informados ayer, 14 corresponden a personas que vinieron del extranjero. “Creo que hacemos este paso responsablemente, pero tenemos el temor. No es una carga liviana. Estamos preocupados, porque si hay una muerte desde el lunes la responsabilidad será nuestra”, lanzó.

Sin embargo, anunció que se redoblarán los controles militares en las fronteras, en especial la que colindan con el Brasil, ya que allí hay una fuerte propagación del virus, según remarcó el mandamás.

12/612HD de Tigo TV 8 de Copaco 15 Claro IPTV y 12 Personal TV y Flow

Por otra parte, lamentó que en este momento tan sensible no se puedan construir consensos, al referirse al titular de tapa del diario Última Hora, el cual advierte que la corrupción le puede costar el cargo. “Respeto a todos, al trabajador de la prensa, al criterio de los medios. No me gusta ese titular, pero sé aceptar críticas. Creo injusto e inapropiado por todo lo que hemos construido en este tiempo. Respeto el custodio que se hace con mucha pasión al erario público y respeto la libertad de prensa y de opinión”, dijo sobre el punto.

12/612HD de Tigo TV 8 de Copaco 15 Claro IPTV y 12 Personal TV y Flow

En otro momento se refirió al inusual tuit del ministro de Salud, Julio Mazzoleni, quien a la medianoche aseguró que sigue en el cargo. “Vivimos en un momento muy sensible. Nosotros cotidianamente luchamos para que se conozca la verdad. Yo no sé lo que ocurrió ayer, yo no me meto en los temas internos de los Ministerios. No sé por qué salieron los rumores. Él está trabajando ahora en el decreto para la cuarentena inteligente. Los cambios internos son normales”, dijo además.

Así también indicó que siempre instó a apostar por la transparencia en la lucha contra el COVID-19, por lo que lanzaron la página web para rendir cuentas a la ciudadanía.

Sobre el rechazo de los insumos médicos de parte de Salud Pública, el presidente Abdo indicó que se abonó un anticipo, el cual tiene una caución que cubre el 100%. Prefirió no emitir oficialmente una declaración “condenatoria”, ya que primero prefiere que las instituciones encargadas actúen e investiguen el caso.

Recordó que siempre insta a sus colaboradores a implementar una lucha frontal contra la corrupción. “Vamos a seguir con el compromiso. Estamos tan involucrados y la sociedad hace tantos sacrificios. No quiero ni que haya dudas acerca del proceso”, puntualizó el entrevistado.