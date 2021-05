El director de Necrópolis de la Municipalidad de Asunción Gerardo Arévalos anunció que los tres camposantos de Asunción no estarán abiertos el próximo 15 de mayo.

Arévalos comentó a Radio La Unión que “tenemos estadísticas que nos indican que en estas fechas hay gran aglomeración de personas”.

“Optamos por mantener cerrados los cementerios, pero con la promesa de hacer una evaluación dentro de quince días del comportamiento con respecto a las inhumaciones”, agregó.

El funcionario asimismo recordó que “los cementerios municipales están cerrados para visitas”, porque “evaluamos con la dirección de Catastro sobre el comportamiento de los últimos meses y decidimos continuar con el cierre”.

Gerardo Arévalos asimismo hizo referencia a la ocupación de lotes. “Semanalmente estábamos en un promedio de 80 fallecidos por semana, pero eso conoció de un incremento de aproximadamente 130”.

“No todos los de covid quedan. Generalmente son el 10% los que quedan en los cementerios de Asunción”, dijo y afirmó que “estamos dando respuestas a las demandas de personas”.

Una de esas respuestas tiene que ver con el desalojo de espacios con impuestos impagos, los que son reutilizados para abastecer la cantidad que deriva de la crisis sanitaria.

“Hay una ordenanza que manda que si un lote no se paga en cinco años vuelve a dominio municipal. Pero es un proceso sensible, porque de repente puede haber algo abajo, pero hay lugares que no se pagan hace 25 años”, contó.