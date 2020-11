El joven peón Adelio Mendoza habló este domingo con Telefuturo y comentó más detalles del plagio que sufrió junto con su patrón, el exvicepresidente de la República Óscar Denis, quien sigue con paradero desconocido hace dos meses.

Seis personas armadas, con la cara descubierta y armadas, los llevaron al monte, de donde Adelio recién pudo salir al sexto día de cautiverio, según rememora. Durante el asalto, el joven no visualizó a criaturas en el grupo, sino que eran criminales de entre 17 y 20 años.

Mendoza comentó que los secuestradores hablaban en guaraní y no los maltrataban, pero que de igual manera él tuvo mucho miedo. “Tuve mucho frío y mucha hambre. Pensé todo mal, que nos iban a matar, tuve mucho miedo. No sé si tuvo miedo Denis porque no me dijo eso”, dijo al momento de resaltar la templanza y fuerza de su patrón.

“Solo por las mañanas comía maní molido y tomaba agua en un recipiente de botella de plástico que era resto de vino, no les pedía comida porque tenía miedo”, contó Adelio.

Sostuvo que ambos estuvieron con los ojos vendados y atados con un piolín por el árbol, cerca de las hamacas donde dormían. Aseguró que le llegó a pasar por la mente huir de sus captores si tenía la oportunidad.

Durante los días de cautiverio solamente una vez oyó que un helicóptero hizo su recorrido por la zona donde estaban instalados, pero no escuchó sonidos de camiones o de personas que los estaban buscando en las inmediaciones. Dijo que todo era silencioso y que no oyó o vio que los captores tengan aparatos tecnológicos o se comunicaran con el exterior.

También desmintió que haya puesto sus huellas dactilares en el pedido de rescate que enviaron los epepistas a la familia Denis y que tampoco vio que Óscar haya firmado el documento porque tenía los ojos vendados durante los cinco días del cautiverio.

“Yo le pregunté a don Denis qué tal estaba. Me dijo: 'estoy bien', solo eso. Es un señor fuerte. Yo pienso que él está bien todavía”, indicó además.

Al sexto día del plagio, Adelio fue escoltado por tres de los secuestradores hasta un punto que él desconoce y allí le indicaron: “Vos vas a saber por dónde ir”. “Yo no supe en qué lugar me liberaron, ni me acuerdo hacia dónde corrí”, sostuvo.

El liberado dijo no haber escuchado que Óscar Denis haya pedido su liberación en ese momento. “No me despedí del señor Óscar”, reconoció.

Por otra parte indicó que los primeros días tras conseguir su libertad tuvo mucho miedo y que ahora está un poco más tranquilo, aunque el temor no desapareció ya que debe seguir yendo a la Estancia Tranquerita, donde ocurrió el secuestro. “Quiero un trabajo que no sea tan peligroso, yo no tengo problemas en trabajar porque quiero seguir estudiando, quiero ser profesor y mi esposa también está estudiando y debo pagar su estudio”, puntualizó.