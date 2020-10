Marabel negó haber matado a su esposa, a su suegra y a sus dos hijos, pero fríamente dijo que si se enfrentó a su juego Julio Rojas, con quien mantuvo una pelea y fue herido con un cuchillo. El acusado dijo que fue su suegro el que mató a las otras personas y lo acusó de haberle arrebatado su familia.

“Quiero volver a decir lo que dije desde el principio, que yo no toqué a mi familia. Yo no maté a las criaturas, no le maté a mi señora, no le maté a mi suegra, a la única persona que yo maté y voy a matar y ahora mismo voy a decir frente a ustedes es al señor Julio Rojas, por el simple hecho de que me sacó a mi familia. Por la porquería, por la droga de mierda que él consumía, por ese vicio que tiene de juegos de azar, por querer vender esa casa. Por esa porquería me arrebató a mi familia y yo no estoy para aguantar eso”, dijo Bruno Marabel.

"Si yo le denunciaba a él, una semana iba a estar en Tacumbú o en cualquier otra cárcel e iba a volver a salir porque tenía contactos el señor y toda la familia tenía contactos, y no iba a aguantar eso. Me quería matar a mí, me jugó para matarme, de hecho tengo la marca del cuchillo con que me clavó. Yo le pegué cuando él me quería clavar y con su mismo cuchillo le clavé”, expresó al final.

El juicio proseguirá el lunes próximo donde se iniciará la ronda de alegatos finales antes de conocerse la sentencia. La fiscalía tendrá el uso de la palabra en primera instancia, luego lo harán las defensas.