El consumo y prescripción responsable del antibiótico es el mensaje principal de la semana de concienciación del uso prudente de estos fármacos ya que el uso incorrecto es una amenaza contra la salud de las personas, aseguran desde la OPS, la OMS y el Ministerio de Salud Pública (MSP).

La resistencia antimicrobiana (RAM) es la capacidad que tienen algunos microorganismos como virus, bacterias, hongos y parásitos de sufrir cambios para que los medicamentos con que se los trata no tengan efecto sobre ellos.

La Doctora Viviana de Egea, directora de Enfermedades Transmisibles del MSP, señaló que la ocasión es propicia para recordar a los pacientes que “un médico no es más o menos bueno por prescribir antibiótico o no es que me voy al médico hasta conseguir alguno que me recete antibiótico, sino al contrario, aquel médico o profesional de la salud que cuida como oro los antibióticos es el que realmente está haciendo un bien tanto para los pacientes como para la salud pública”, afirmó en contacto con Radio Nacional.

Instó a sus colegas médicos a utilizar con prudencia los antibióticos sobre todo cuando se tiene una sospecha verdadera de infección bacteriana y recordó que ni la gripe ni el COVID-19 necesitan tratamiento con estos fármacos.

Egea manifestó que en las casas si sobra algún medicamento no deben ser compartidos con los demás aunque presenten síntomas similares, hacerlo es imprudente porque cada persona puede desarrollar un cuadro distinto.

“Puede ser que aunque tengan síntomas similares se trate de otro tipo de infección”, afirmó la profesional.

Desde el 2018, Paraguay implementó la venta de antibióticos bajo receta simple archivada y desde el año pasado se puso en marcho el Plan Nacional de Resistencia Antimicrobiana para dar respuesta a esta problemática en el contexto de la pandemia por COVID-19.

La resistencia a los antimicrobianos (RAM) representa una amenaza sanitaria global creciente, que debe ser abordada con urgencia en la salud humana, la producción animal, agrícola y el medio ambiente porque pone en riesgo el tratamiento eficaz de infecciones causadas por bacterias, parásitos, virus y hongos, lo que resulta en enfermedades más prolongadas y mayor mortalidad. El impacto es mayor en las poblaciones más vulnerables. A su vez, la RAM pone en riesgo la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios y con ello la seguridad alimentaria.

Desde 2010, existe un firme compromiso de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO), la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para combatir la RAM, trabajando de forma coordinada para mitigar los riesgos en la interfaz salud humana, animal y del medio ambiente. Bajo este contexto, las tres organizaciones han aunado fuerzas para la implementación del proyecto “Trabajando juntos para combatir la resistencia a los antimicrobianos” bajo el enfoque de Una Salud que reconoce la multidimensionalidad y la necesidad de una respuesta intersectorial que exige este problema, publica la OMS.

El objetivo estratégico general de este proyecto (2020-2022) apoyado y financiado por la Unión Europea (UE), es apoyar los esfuerzos para combatir la resistencia a los antimicrobianos a través de la implementación de los Planes de Acción Nacional de siete países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay.