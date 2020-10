“Hay teorías que no están bien definidas, pero siempre está el riesgo por lo cual debemos estar alertas. Respecto a la concurrencia de Covid-19 y dengue ya es una realidad. En Clínicas tuvimos casos de dengue en estos últimos 15 días, se han registrado tres pacientes internados por dengue, que ya fueron notificados al personal de Vigilancia del Ministerio de Salud”, expresó la Dra. Fátima Ovando, jefa del citado departamento.

La profesional indicó que desde el centro hospitalario esperan que no sean tantos los números de pacientes con dengue, no obstante, es una posibilidad que se debe contemplar y manifestó que no saben cómo se va a comportar dicha enfermedad este año.

“Esperamos que sea menos el embate, sobre todo porque el área en el hospital que se destinó para la contingencia respiratoria, es el área de contingencia para dengue, entonces sí se juntan las patologías vamos a colapsar”, advirtió.

En ese sentido, instó a la ciudadanía a eliminar los criaderos de mosquitos, además de continuar con las medidas sanitarias para evitar el contagio del Covid-19, ya que sumadas ambas enfermedades podrían generar un colapso al sistema sanitario, afirmó la doctora.

“Son las pequeñas acciones, como la de mantener limpios los lugares y eliminar los criaderos de mosquitos, las que harán que haya un cambio. Es un llamado a la población para que nos cuidemos del virus pandémico con la higiene de manos y el uso de tapabocas que ayuda a protegernos y también a las personas más vulnerables de nuestro entorno”, aconsejó.