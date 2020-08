Por Robert Bourgoing (@robertb_py)

“Dame Una Pata Paraguay” es una organización sin fines de lucro que se dedica al rescate de animales, preferentemente gatos y perros que deambulan por las calles sin un hogar.

Muchos de estos animales son encontrados en muy mal estado y con problemas de salud de todo tipo, lo cual obliga a que sean derivados hasta alguna clínica veterinaria para recibir atención profesional.

En la actualidad, más de 40 perros reciben cuidado y atención en el refugio que poseen en la ciudad de Mariano Roque Alonso. Todos ellos fueron rescatados de la vía pública y puestos allí para poder tener mejores condiciones de vida.

Andrea Llano y Olivia Tomassi son las cabezas que dirigen esta organización, contando con el apoyo de diversos voluntarios que, dentro de sus posibilidades y de su tiempo, colaboran de manera activa con la causa.

Una de ellas es Claudia Alvarenga, una joven que se define como amante de los animales desde su infancia y quien asegura estar firmemente comprometida en brindar ayuda a los más desprotegidos.

En entrevista con HOY, comentó que se involucró de lleno en “Dame Una Pata Paraguay” hace aproximadamente un mes y medio tras recibir un pedido de auxilio por un perro abandonado. “Eso no me dejó tranquila en todo el día aquella vez, no sabía dónde llevarle y ellos me abrieron las puertas. Desde ahí que todo lo que hago es para ellos”.

Admite que su amor por los animales -especialmente por los perros- viene de hace tiempo, aunque nunca tuvo la oportunidad de involucrarse a pleno en este tipo de iniciativas que implican una responsabilidad y compromiso mucho mayores.

Según mencionó, ya desde pequeña fue inculcada para tener un cariño especial hacia los animales, característica que fue desarrollándose con el paso de los años hasta convertirla en una más del grupo de voluntarios de “Dame Una Pata Paraguay”. “Esto es algo que me mueve totalmente, me toca muchísimo”.

Claudia dice ser consciente de que todo lo que hacen es “con amor, a puro pulmón y de manera ad honorem”, llegando a veces al punto de tener que poner dinero de sus bolsillos para solventar los gastos que representa cuidar a perros rescatados.

“Los casos no paran de llegar y si le vamos a dar espacio a todos no vamos a poder. Son demasiados y ahora no se puede lastimosamente”, refirió, admitiendo la dura realidad por la que deben atravesar debido no solo a la falta de recursos sino también de logística, espacio y voluntarios.

Cuando se habla de rescates, existen casos que son complejos debido a la gravedad del estado de salud del animal o las condiciones en las que el mismo es encontrado, hecho que también repercute en el estado anímico de los rescatistas. “Creo que en algún momento voy a necesitar un soporte profesional porque sentimentalmente te destruye”, sostuvo.

Entre las principales necesidades de la organización se encuentran los balanceados, dado que son requeridos diariamente para mantener en forma a los perros y gatos del refugio. Muy en especial, se necesita de donaciones en efectivo, esto considerando que las deudas que fueron asumidas en diversas veterinarias ascienden a cerca de G. 40 millones.

En vista a esta complicada situación, Claudia instó a las personas de buen corazón a sumarse como padrinos para aportar de forma solidaria con ello permitir que los animales resctados por “Dame Una Pata Paraguay” tengan una mejor calidad de vida.

CÓMO COLABORAR CON LA ORGANIZACIÓN

Los aportes o donaciones pueden ser canalizados a través de los siguientes medios:

*Caja de Ahorros N° 15515523 - Visión Banco

*RUC 80107842-3

*Giros Tigo - 0983 996 112

*Email: dameunapatapy@gmail.com