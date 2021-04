El Dr. Miguel Ángel Romero, director del Hospital Regional de Villa Hayes, mencionó en entrevista con Gen que el golpe del Covid-19 es bastante grave, ya que el Hospital Respiratorio de Benjamín Aceval se encuentra colapsado y absorben todos los pacientes.

“Pacientes graves debemos derivarlos a otros centros ya que no contamos con terapia intensiva aún. Está en marcha la construcción de un pabellón en el predio del hospital”, expresó.

Precisó que hay 13 pacientes internados en el hospital, de los cuales 3 son los graves, por lo que gestionan el traslado a fin que reciban la atención en un centro de mayor complejidad.

Por otra parte, indicó que no cuentan con problemas en cuanto a la provisión de oxígeno a raíz que la demanda de paciente todavía no es elevada. No obstante, si presentan faltantes de insumos y medicamentos, por lo que los familiares deben rebuscarse, contó.

“Ayer la Gobernación de Villa Hayes compró para el hospital unas 500 placas radiográficas para radiografías en casos respiratorios, además de 200 ampollas de Remdesivir “, detalló.

“Nosotros recibimos un respaldo del Ministerio para reforzar con personal de blanco las diferentes áreas, pero ahora tenemos el caso de 22 enfermeros que están en cuarentena”, puntualizó, mencionando que las bajas afectan de forma directa a la atención.