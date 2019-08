El robo ocurrió en la madrugada del domingo en un departamento ubicado la ciudad de Fernando de la Mora, zona norte, según la denuncia formulada por Hernán Cardozo, propietario de la bici.

“Al levantarme me di cuenta de que ya no estaba mi bici, me fijé en el circuito cerrado y me percaté cómo un sujeto entró a la madrugada, primero estudió la situación y después ya volvió con la cara cubierta”, comentó Cardozo en conversación con Universo 970 AM.

El costo de la bicicleta ronda los cuatro millones de guaraníes y el dueño no pierde las esperanzas de recuperarla, por lo que solicita difundir las imágenes para identificar al autor.