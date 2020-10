“Yo estoy expectante, tampoco me hago ninguna idea, si sale estamos contentos, vamos a hacer todo el esfuerzo y el trabajo, y si no también”, respondió el titular de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), Óscar Orué, en contacto con radio 1000 AM.

Sacó a relucir su trayectoria y detalló que tiene menos de 40 años de edad, pero que lleva 27 años en la función pública, ya que comenzó como ordenanza en el Ministerio de Hacienda.

Consideró que llegar a ser ministro es lo más alto de la carrera administrativa que un funcionario público puede alcanzar y que en un momento como el actual, nadie puede rechazar una propuesta así.

No obstante, sostuvo que Óscar Llamosas, viceministro de Administración Financiera y Carmen Marín, viceministra de Economía, también figuran entre las posibilidades y que ambos

“Los tres estamos preparados y creo que estamos para dar lo mejor para el país”, destacó Óscar Orué.

Este viernes 16 de octubre Benigno López ya debe iniciar su periodo como viceministro de sectores y conocimientos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por lo que entre hoy y el jueves se confirmará al nuevo ministro.