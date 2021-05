Darío Ortega, asesor jurídico de la Contraloría General de la República, espera que la Corte Suprema de Justicia pueda expedirse "lo antes posible" sobre la acción de inconstitucionalidad planteada por Itaipú Binacional, a fin de saber si podrán o no auditar el uso de fondos sociales.

En entrevista con Radio Uno, Darío Ortega indicó que la acción de inconstitucionalidad presentada por Itaipú ante la Corte no hace más que oficializar la postura asumida previamente por la binacional de no brindar los informes requeridos.

“Ellos están en desacuerdo con que la Contraloría pueda auditar la ejecución de los fondos sociales en el margen paraguayo”, recordó.

Según explicó, actualmente existe un conflicto de interpretación ante una norma constitucional y por ello el juez Édgar Rivas decidió remitir el caso a la Corte Suprema de Justicia para que pueda expedirse sobre el tema.

La máxima instancia judicial debe definir si el pedido efectuado por la CGR corresponde o no, atendiendo que Itaipú es un ente binacional y, a criterio de su director paraguayo, no puede ser auditado de manera unilateral.

La Corte Suprema de Justicia no tiene un plazo específico para expedirse en relación a esta nueva acción de inconstitucionalidad, aunque Ortega dijo esperar que se pueda resolver “lo antes posible” para dar seguimiento al proceso.

Una de las posibilidades es que la acción promovida por Itaipú sea rechazada ‘in limine’, pero todo dependerá del análisis que hagan en el seno de la CSJ.

“Si la Corte llegase a decir que nosotros no tenemos la facultad constitucional de realizar una auditoría ya no habría discusión, ya no podríamos insistir nuevamente en eso porque somos respetuosos de lo que dice la Constitución y el que hace cumplir las leyes es la Corte Suprema de Justicia”, expresó.