El legislador Fidel Zavala afirmó en entrevista con radio Monumental que nunca huyó de su responsabilidad como padre y dijo que cuando se enteró, pidió una prueba de ADN.

“Es un tema muy personal… Jamás hui de mis responsabilidades. Cuando yo me enteré dije, ‘mirá, yo te ayudo, no hay ningún problema'. El chico tiene derecho a saber quién es su padre, y el padre tiene el derecho de saber si es su hijo o no. O sino cualquiera va a venir a decirme 'este es tu hijo' y yo voy a tener que reconocer, pero no pasa por ahí. (...) Me presenté yo voluntariamente para hacer la prueba de ADN y voluntariamente ofrecí la prestación alimentaria”, comentó.

Sostuvo que luego muchas cosas fueron sacadas de contexto, como “cuando me plantean una locura como prestación alimentaria y yo digo que la jueza decida, porque de lo contrario permanentemente vamos a ser extorsionados y chantajeados, pero yo quiero ser claro y transparente”, agregó.

El congresista aclaró que la parte de la filiación del menor ya lo hizo voluntariamente sin que el Juez lo determine, y que faltaría solo determinar el monto de la prestación. “Como corresponde (se le pasa algo mientras tanto la justicia decida). Con absoluta responsabilidad me hice cargo (durante el embarazo) sin saber si era mi hijo o no”, dijo.

Consultado sobre si verá a su hijo extramatrimonial, Zavala respondió que “no podemos negar o huir de esa responsabilidad”.

Mientras que sobre su familia aseguró que está todo bien porque ya lo había hablado internamente antes de que el caso explote mediáticamente. “Yo antes que ocurra esto había hablado con mi familia. Lastimosamente soy una persona pública y esto se mediatizó”, puntualizó.