El presidente de la CAPPEM, Juan Carlos Arce, indicó a la radio 650 AM que presentarán una nota ante el Ministerio de Salud tras la carga de insumos médicos adquiridos por la OPS, siendo que existen empresas paraguayas aptas para suministrar los productos.

"Seguimos con el mismo problema de hace cuatro meses. Se hizo una compra y nos enteramos que se hacen las cosas luego de que ya sucedan. Uno ve con entusiasmo que llegan insumos, lo cual es bueno porque no deben faltar, pero por otro lado genera dolor y tristeza ver que no coinciden con lo que ellos dicen, porque hacen las compras vía OPS y preguntamos el grado de transparencia”, dijo.

"Es fabuloso así como pintan, pero cuándo va a estar, eso no sabemos. Ahora surgió que compraron insumos vía OPS, ¿quién compró? ¿quién controla? ¿y si no sirven qué hacemos?" Realmente no entendemos”, agregó en otro momento.

Arce comentó que se exige mucho a los empresarios paraguayos pero no les tienen en cuenta a la hora de comprar los productos. ”Es una situación irregular e injusta. Resulta que ahora tenemos que pagar un porcentaje a la OPS”, añadió.

“Compraron batas del extranjero, cuando dijeron que iban a proveerse de los productos nacionales. No cambió nada, parece que no aprendieron en el Ministerio de Salud. No es simplemente comprar. No existe ninguna transparencia, siguen en lo mismo”, puntualizó.