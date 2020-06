En la mañana de este viernes, un grupo de adherentes de Efraín Alegre, incluido él y su familia, protagonizó una protesta frente al Palacio de Justicia.

Primero se congregaron sobre la avenida Colón para manifestar su apoyo al líder liberal y luego se trasladaron hasta la sede judicial.

Los presentes, quienes de esta manera violan abiertamente la cuarentena sanitaria, califican de injusto el proceso que pesa sobre el opositor, quien está investigado por haber falsificado facturas en su rendición de cuentas en el PLRA ante la Justicia Electoral. “Esto es una clara persecución política contra el doctor Alegre, él no tiene responsabilidad”, dijo el dirigente Líder Amarilla.

Ante esta convocatoria de los “azules”, un importante dispositivo policial se instaló en los alrededores del Poder Judicial.

Efraín Alegre está imputado por producción de documentos no auténticos y producción y uso de documentos públicos de contenido falso.

Durante esta movilización, el titular del PLRA mencionó que es víctima de una persecución. "Hemos enfrentado la dictadura, sufrimos el apresamiento, a este partido no lo van a arrodillar ni al presidente. Yo no robé nada, yo no oculto nada a esta Fiscalía de sinvergüenzas. No nos van a volver a robar como el 2018. Tenemos un presidente en el Palacio por fraude electoral. La lucha recién empieza", lanzó.

Vale recordar que ocho personas ya fueron imputadas por la aglomeración registrada semanas atrás frente al Panteón de los Héroes luego de la caravana contra la impunidad que tuvo lugar en la Costanera de Asunción.