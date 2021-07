La presidenta del Círculo Paraguayo de Médicos, Gloria Meza, expresó su preocupación por el regreso del público a los estadios, ya que a su parecer no es el momento de facilitar las aglomeraciones.

“Me parece apresurada esta decisión de que el público vuelva a las canchas. Igual con las dos dosis y todo el protocolo me parece que no es conveniente. Todos los sectores quieren volver a la normalidad. Creo que deberíamos esperar un poquito más, no sabemos si esta variante Delta ya está circulando en los demás países cercanos ya hay y seguro la tendremos también”, dijo en entrevista con radio Ñanduti.

“No deberíamos apurarnos en abrir las posibilidades de aglomeración y el fútbol, para mí no es aún prioritario como para permitir público en las canchas”, comentó también a la radio 800 AM.

Gloria Meza argumentó que si bien se continúa con el plan de vacunación, al contar con más dosis, se debería bajar la franja a 25 años en adelante, y además instar a la gente a aplicarse la segunda dosis, ya que mucha no va más luego de recibir la primera.

También el infectólogo Tomás Mateo Balmelli mencionó que para nada es el momento adecuado para volver tanto al colegio como a las graderías de las canchas de fútbol, al recordar que aún seguimos en pandemia y existen las olas interpandémicas.

EL PLAN PILOTO

Este plan piloto se ejecutará mediante la realización de un estudio controlado que permita tener una evidencia científica para este y otros deportes. El mismo consiste en la organización, con la colaboración de la Asociación Paraguaya de Fútbol, de 6 partidos pilotos entre el viernes 23 de julio y el domingo 1 de agosto de la segunda y tercera fechas del Torneo Clausura 2021 de la APF, convirtiéndose en el primer país en permitir el retorno del público en los estadios de toda la región.

Hasta dos mil personas podrán ingresar a los estadios, a condición de contar con las dos dosis aplicadas de vacunas para la covid y una prueba negativa de PCR a realizarse en puestos que el ministerio de Salud habilitará a tales efectos.

Esas pruebas deben realizarse un día antes de cada partido piloto. Para el ingreso, es condición registrarse en una plataforma web (a ser habilitada mañana martes por la APF) y dependiendo de los resultados de este plan, las autoridades sanitarias evaluarán la gradualidad en el retorno a las canchas.

Algunos clubes, como el caso de Cerro Porteño, ya adelantaron que priorizarán a sus socios.