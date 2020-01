El camionero que increpó al motociclista que arrastraba a un perro sobre la ruta I, reconoció que no le faltaron ganas de agredir al hombre por maltratar así a un animal.

Fernando Rojas se llama el hombre que decidió filmar al sujeto que llevaba arrastrando a un pequeño perro atado a su motocicleta.

“Ganas de pegarle y de hacerle de todo no me faltaron, pero el perjudicado iba a ser yo nomás”, reveló Rojas en conversación con Universo 970 AM en relación a la gente que le reclamó que lo agrediera.

Resaltó el nivel de “ñembotavy” del motociclista, quien aseguró que el perro simplemente “se asustó” al escuchar el bocinazo del camión y que en ese momento cayó al suelo.

Mediante la iniciativa de Fernando de hacer públicas las imágenes, el fiscal Pedro Duarte pudo actuar de oficio e imputar por maltrato animal a Florencio Giménez, oriundo de la localidad de Arroyo Verde.

El perro fue asistido por voluntarios, quienes lo bañaron y encontraron heridas en las patitas del can, debido al desgaste que tuvo al momento del arrastre por varios kilómetros.