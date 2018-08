El accidente de tránsito ocurrió esta madrugada sobre la Avda. Defensores del Chaco, en las inmediaciones de Colegiales, donde un taxi cayó al barranco y quedó ruedas arriba.

El taxista David Ojeda relató a la 970 AM que los dos vehículos que iban delante de él frenaron de manera repentina, en primer lugar una camioneta y en segundo un automóvil guiado por una mujer, quien supuestamente se disponía a ingresar a una vivienda.

“A mí no me dio tiempo de frenar, es una desgracia con suerte”, dijo Ojeda y señaló que solamente cuenta con seguro para pasajeros, pero que en ese momento no llevaba a nadie, por lo que él se hará cargo de todos los gastos.

Los daños materiales son importantes, teniendo en cuenta la brusca frenada, la velocidad y la violenta caída al barranco.