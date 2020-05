Desde el inicio de la contingencia sanitaria se registraron 2.810 llegadas de pasajeros provenientes del exterior y fueron ingresados a albergues temporales y de estos 874 recibieron el alta.

Según datos de Salud Pública, 1.936 personas se encuentran alojadas en albergues y 177 de ellas dieron positivo para COVID-19.

La finalidad de los albergues temporales para personas fue dispuesta con la finalidad de contener la propagación del virus en el entorno familiar y la comunidad.

En Paraguay se dispone de 45 albergues activos, 15 de ellos denominados Albergues COVID-19 donde son trasladadas las personas con resultado positivo.

De los 431 casos positivos registrados de COVID-19, cerca de 150 ingresaron del Brasil y hubo una cantidad de infectados que tuvieron contacto a su vez con estos procedentes del vecino país.

Sobre el punto, el Doctor Julio Mazzoleni ministro de Salud afirmó que la situación del Brasil no es la misma que de este lado y en la medida en que la velocidad de propagación del virus que todavía no mermó en Brasil sino todo lo contrario, no alcanzaron el pico así como en Paraguay.

“Están con una velocidad muy importante, entonces hay un riesgo que hay que administrar muy bien en la eventual apertura de frontera”, afirmó el titular de la cartera sanitaria.