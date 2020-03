“En el Hospital de Clínicas no tenemos tapabocas, no hay gasas, no hay frascos para muestras, hay días en que ni siquiera hay agua”, dice parte del tuit de una residente de nombre Lali Florenciano.

“Dicen que estamos preparados para recibir pacientes con coronavirus? A quienes lean esto y no sepan la realidad eso no es cierto”, remata la joven.

Tras la confirmación del ingreso de coronavirus al país, autoridades del Hospital de Clínicas de la Facultad de Ciencias Médicas UNA afirmaron que tienen protocolizado el sistema de trabajo y que se tomarán las medidas necesarias en forma progresiva.

El manejo del paciente de enfermedades respiratorias como la influenza.

El Doctor Jorge Giubi, director general de Clínicas afirmó que el personal capacitado cuenta con equipos de protección necesarios.

Por su parte, la Doctora Fátima Ovando, Jefa de Control de Infecciones Intrahospitalarias, dijo que se estará implementando el plan de contingencia de cuadros respiratorios en general, teniendo en cuenta la influenza y el nuevo COVID-19.

Los profesionales instaron a evitar acudir a los servicios de Urgencias y si se trata de un caso urgente acudir a consultorios externos y no contribuir con la aglomeración de personas.

En cuanto al inicio de la época de enfermedades respiratorias, se insiste en un cuidado general, no solamente ante el ingreso del COVID-19 al país.

Desde la Dirección General Asistencial del Hospital General del Hospital de Clínicas afirmaron que la falta de agua se da por sectores y no pasa de tres horas y es cuando la Essap envía camiones cisternas para recargar los tanques.