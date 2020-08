“Ninguno tenía tapaboca, no había ni una canilla cercana para lavarse las manos, ninguno aplicaba el protocolo y es raíz de eso que ocurren los contagios masivos, no había ni un alcohol en gel a mano”, explicó la fiscal Sandra Ledesma en comunicación con la 1080 AM.

Detalló que de las 60 personas que se encontraban en el sitio, unas 20 lograron escapar y que el resto deberá presentarse por tandas en las próximas semanas, ya que no se los puede convocar a todos a la vez.

De hecho, la idea de estas intervenciones no es la detención, sino generar conciencia, tomando en cuenta que las comisarías están colapsadas A la mayoría se le deberá dar salida por criterio de oportunidad según corresponda a cada caso.

“Parece que algunos piensan que Areguá ya no es de Central y por una mala información van y se descargan allá”, estimó la fiscal y recalcó que todos serán investigados por violación de medidas sanitarias.

Asunción y Central continúan en fase 3 de la cuarentena. Alto Paraná permanece en fase 0,5 y el resto del país ya se encuentra en fase 4.