El Prof. Dr. Ricardo Iramain, jefe de la Urgencia Pediátrica del Hospital de Clínicas de la FCMUNA, explicó las peligrosas implicaciones del uso de pirotecnia en estas épocas, independientemente de las quemaduras. “Llegan las fiestas de fin de año y lo que estamos percibiendo últimamente es que los juegos pirotécnicos, las famosas bombas, están siendo cada vez más ruidosas (estridentes) y debemos tener en cuenta que hay un umbral de tolerancia de ruidos en nuestros respectivos oídos, y ni qué decir en el caso de los niños”, aseguró.

En nuestro país existen leyes que regulan la polución sonora, tales como la Ley N° 6390/20 “Que regula la Emisión de Ruidos” (Artículos 8º y 9º); la Ley Nº 716, que sanciona Delitos contra el Medio Ambiente, Artículo 10º, que sanciona a quienes realicen ruidos, vibraciones u ondas expansivas que violen los límites establecidos en la reglamentación correspondiente (Inc. A) y la Ordenanza Municipal Nº 183/04, “Que regula los ruidos molestos”.

El especialista manifestó, “hay un techo, un límite en el que los sonidos fuertes o ruidos pueden ocasionar daño en la membrana timpánica, por eso es lamentable que no se insista de parte de las autoridades correspondientes sobre este tema. Existen leyes sobre la polución sonora, cuando un sonido es fuerte pervierte el límite normal que todos debemos percibir. Los niños y niñas tienen un umbral de tolerancia muy bajo, que no es tan alto como el caso de los adultos, pero incluso a nosotros mismos, cuando las bombas explotan cerca nuestro por supuesto que nos ocasiona una molestia tremenda. Es un llamado muy importante a nuestras autoridades ya que cada fin de año no vemos límites con este tema”.

Estar expuestos a la explosión de pirotecnia, sobre todo los niños que son más sensibles, puede ocasionar la ruptura de la membrana timpánica y llevar a una situación muy difícil que se denomina hipoacusia, que se trata de una potencial disminución de la audición, y a veces esto puede llegar a ser irreversible si no se trata adecuadamente.

Sobre los pacientes pediátricos con problemas neurológicos, por ejemplo niños con TEA (Trastorno del Espectro Autista), el Prof. Dr. Iramain explicó que ellos tienen una alta irritabilidad y sensibilidad ante los ruidos fuertes. “En los escenarios clínicos de pacientes neurológicos pediátricos, como los pacientes con TEA esto es mucho más intolerante y complejo, para ellos con la polución sonora empeora todo”.

Casos de temporada en la Urgencia Pediátrica

“Tenemos muchos casos de gastroenteritis, diarrea aguda, frecuentes en esta época. Es importante apelar a la inteligencia y conciencia de los padres para que en estas fiestas den una alimentación lo más sana y limitada posible a los niños, porque solemos tener cuadros de intoxicaciones que desembocan en gastroenteritis aguda, es importante que se pueda generar un marco nutricional disciplinado, comer todas las comidas, las especiales de la época, pero con límites”, agregó el Jefe de la Urgencia Pediátrica del Hospital de Clínicas de la FCMUNA.