La conductora Tania Aranda comentó al SNT que el martes pasado sufrió el robo de su vehículo Toyota IST color negro mate opaco, cuya parte frontal, lado acompañante, está un poco resquebrajado. El hecho ocurrió en la ciudad de San Lorenzo, sobre la calle Teniente Molas.

La víctima sostuvo que en esa oportunidad fue a la farmacia que está una cuadra de la vivienda de su madre para retirar unos documentos. “Iba a tardar menos de dos minutos, dejé estacionado con motor en marcha frente mismo a la farmacia, y ahí un cliente me grita ‘tu auto’. Corrí hacia el auto y la persona que estaba en el sitio del acompañante me apuntó con un arma y me empujó”, relató.

La conductora comentó que no llegó a visualizar el rostro de los ladrones, porque estaban con tapabocas. No obstante, dijo que mediante las cámaras de la zona se buscará individualizarlos.

Lo llamativo del caso fue que los malvivientes, en su huida, hicieron uso del “pañuelo blanco”. De esta manera, simulando una emergencia médica, lograron que se les dé paso para escapar más rápido con el vehículo ajeno.