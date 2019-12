El Poder Ejecutivo designó a Juan Francisco Villalba como el encargado de llevar a cabo la intervención a la Municipalidad de Lambaré. Sin embargo, el nominado, decidió no aceptar la propuesta.

“Luego de un profundo análisis he decidido No aceptar la designación que me hubiera propuesto el Ministro del Interior para el cargo de Interventor de Lambaré!!! Esta decisión ya fue debatida y analizada con el Presidente de la República y entendió los motivos de la negativa a ese cargo!!!”, escribió en su cuenta de facebook, Juan Francisco Villalba.

Villalba agradeció al Ministerio del Interior y al presidente Abdo la propuesta y dijo estar con la convicción de siempre, en la causa que lo une al mandatario.

Juan Francisco Villalba fue designado por el Poder Ejecutivo para ser el interventor de la Municipalidad de Lambaré y auditar toda la gestión del intendente Armando Gómez.

Villalba hasta hace días, era el viceministro de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, cargo del cual fue sacado y nombrado en su reemplazo, Cervante Jesús María Lara Céspedes.

El intendente de Lambaré, está imputado por lesión de confianza y estafa. Además, existen cientos de denuncias por parte de funcionarios de la Municipalidad, por meses atrasados en el cobro de salarios.