La economista Verónica Serafini Geoghegan indicó a través de su cuenta de Twitter que Paraguay invirtió en salud pública el 3,2% del PIB en 2019, siendo que la recomendación internacional mínima es del 6%. Esta situación nos ubica entre los países de peores indicadores de salud, incluyendo recursos humanos, camas, insumos, medicamentos, solo detrás de Venezuela y Guatemala en América Latina.

“Si las familias no tienen ahorros, activos para vender (vivienda, por ejemplo), capital social (polladas, tallarinadas entre amigos, parientes y vecinos) o capacidad de endeudamiento, tienen que resignarse a no acceder a servicios de salud”, argumentó la experta.

Sostiene que la salud es la primera razón de endeudamiento en Paraguay, reduciendo el acceso a créditos para actividades productivas de las familias. La ausencia de salud pública es una fuente de negocios para una minoría y de exclusión y desigualdad social y económica para la mayoría.

Así también resalta que el modelo de salud también importa. Paraguay debe invertir al menos 1% de su PIB en Atención Primaria. En 2018, el gasto general en salud en EE.UU fue equivalente a más de US$ 10.000 por residente, Suiza gastó menos de 70%, mientras que el promedio los países de la OCDE fue menos de 40% (US$ 3.994), con indicadores de salud mucho mejores. Paraguay invierte US$ 864 US$ (PPA).