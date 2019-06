Toda la sal que se comercialice en Paraguay para consumo humano, animal e industria alimenticia debe ser yodada caso contrario, se debe denunciar su venta porque viola el Código Sanitario 836/80, el Decreto 3597/99 y ordenanzas municipales.

Mediante un método casero es posible verificar si la sal que se está consumiendo en la casa es yodada. Se toma una mandioca o papa que no esté pasada a la que se le hace un hueco en el que se coloca la sal que será controlada, como siguiente paso se le agrega unas gotas de limón y sal y finalmente si la sal se tiñe de color lila es yodada y si no es porque no contiene yodo y por lo tanto no debe ser consumida.

El suelo de nuestro país, por ser mediterráneo, carece de este mineral, por lo que las frutas y verduras producidas, así como los animales y pescados de río no contienen yodo. Por lo tanto, la sal yodada es la manera en la que se aporta yodo al organismo, a partir de la alimentación, indica un informe del MSP.

La carencia de yodo produce graves problemas de salud, y los más vulnerables son niños y embarazadas. A consecuencia de la deficiencia de yodo, pueden padecer de bocio, defecto en el lenguaje, en la audición y cretinismo, caracterizado principalmente por el retardo mental irreversible. En las embarazadas, hay mayor riesgo de abortos o de que su bebé nazca sin vida.

En caso de detectar que la sal no es yodada se puede realizar la denuncia formal ante el INAN llevando el paquete de la sal donde figuren los datos del producto. La oficina de la institución se encuentra en Avenida Santísima Trinidad esquina Itapúa y se puede llamar al 021 206-874 o remitir un e-mail a denuncias@inan.gov.py o micronutrientes.inan@gmail.com

Otro dato que el consumidor debe tener en cuenta es que al adquirir la sal de los centros comerciales se debe observar que se encuentre en paquetes o saleros cerrados, que la sal sea seca y corrediza y el recipiente incluya los registros obligatorios como el Registro de Establecimiento (RE) y el Registro Sanitario del Producto Alimenticio (RSPA).

La conservación del producto en la casa también determina que no pierda el yodo, por eso es importante guardarlo en un frasco cerrado y lejos d la humedad y solo abrirlo para utilizar.