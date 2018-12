No habrá arreo ni control de baja, aclararon desde las fuerzas militares ante la psicosis generada entre los jóvenes que no desean cumplir con el servicio militar obligatorio y en masa van hasta la oficina de Objeción de Conciencia para obtener el carnet que los excluye de esta obligación.

Luego de que las autoridades del Gobierno instaran a hacer el servicio militar, numerosos jóvenes fueron hasta la sede del Consejo de Objeción de Conciencia (Presidente Franco e/ Chile y Nuestra Señora de la Asunción) para evitar ir al cuartel. Hoy de vuelta se repite la situación y se observa una larguísima fila que abarca numerosas cuadras. La mayoría coincide que está estudiando o que trabaja.

El coronel Félix Aranda, director de Comunicación de la Fuerza Militar, dijo a radio Monumental que la postura de las FF.AA. es categórica y prometió que no van a salir a controlar bajas ni cédulas de objeción de conciencia.

Desmintió que a los infractores se les impedirá sacar registro de conducir o salir del país, al bloquear la expedición de pasaportes. “No se cercenará ningún derecho civil”, remarcó.

Así también negó que se establezcan multas, sino más bien son tasas militares, que son el pago por el servicio no prestado a los militares. Sobre el punto remarcó que no existen elementos coercitivos para obligar al abono de este tributo militar.

“Lo que buscamos es concienciar a la gente de la importancia del servicio militar y que lo hagan de forma voluntaria. Ojalá que el próximo año muchos se anoten como objetores y puedan ir a ayudar en los hospitales, municipalidades y otros”, indicó.

Para aquellos que están en el cursillo para el ingreso a la facultad, el coronel dijo que pueden esperar un año para ir al cuartel y luego de ingresar pueden hacer una pausa a sus estudios y alistarse al ejército. “Se presenta en Cimefor, que es una experiencia muy buena, hay asociaciones de camaradas que salieron”, dijo.

Aclaró que esta disposición también rige para los extranjeros que están naturalizados paraguayos.

En otro momento reconoció que no tienen la capacidad necesaria para albergar a todos los jóvenes en los cuarteles, solo hay disponibilidad para incorporar a 4.065.

CULPAN A DEFENSOR DEL PUEBLO

A su vez, el Gral. Humberto Segovia, director general de Reclutamiento, Reserva y movilización de las Fuerzas Armadas, indicó a radio 1000 AM que la supuesta sanción a los objetores no salió de la Armada, sino que fue el Defensor del Pueblo que mencionó esa situación.

“Quiero que la gente deje de preocuparse, tienen todos los años para regularizar. Esto confunde mucho a los jóvenes. Vienen con el temor de que si no hacen el servicio, van a ser agarrados en la calle, no es así. Ese control no va haber. Nadie va a sacar documentos, nada. No se hará eso ahora. Eso se instaló y siento pena por los jóvenes”, esgrimió.

Según Segovia, los jóvenes que optan por el enrolamiento prefieren la Fuerza Aérea, por el plus de paracaidismo, y en segundo orden la Armada.