Las llamadas al 137 durante la cuarenten no muestran un aumento significativo dado que a raíz de esta pandemia, las atenciones se hicieron exclusivamente por esta vía. Llamadas en el 911 aumentó en un 14%, y las denuncias en las Comisarías bajó en un 12%, según el reporte del Ministerio de la Mujer.

Desde el inicio de la cuarentena en el marzo fueron registrados dos casos de feminicidios y luego de 36 días no hubo muerte de mujeres en esas circunstancias siendo el país el único en la región sin nuevos casos, según el Ministerio de la Mujer.

El último feminicidio ocurrió el 28 de marzo en Limpio, Departamento Central.

De acuerdo al monitoreo realizado por la Dirección General del Observatorio de la Mujer del Ministerio de la Mujer, se sigue con menor número de víctimas de violencia extrema o feminicidios en el Paraguay, en este primer trimestre y hasta la fecha, en comparación al año 2019, y resaltando que estas cifras son a pesar del confinamiento obligatorio a causa de la pandemia.

Raquel Iglesias, directora General del Observatorio afirmó que se debe considerar que los hechos de violencia llevan un tiempo para ser denunciados, pero que las violencias extremas como tentativas de feminicidios, violencia física grave, no pueden ser contenidas aunque no se denuncien.

“Es un fenómeno social que muchas veces se hacen públicas por otros medios que no son esencialmente las denuncias formales. Este tipo de denuncias no formales tampoco se escuchan, o se reciben, por lo general, desde los medios masivos de comunicación”, señaló.

Destacó que en base a estas evidencias, se puede afirmar que no hay aumento de la violencia extrema, por el contrario, hay disminución tanto en cantidad de víctimas como en el periodo de ocurrencia en promedio de días.

Tampoco la Fiscalía encontró aumento en las denuncias y la disminución se puede entender como resultado del confinamiento. Sin embargo, no se minimiza el fenómeno de la violencia como una espiral que va en aumento y que llegado un momento según diversos factores explota y no se puede evitar, y aunque no se formalicen las denuncias por ninguna vía, generalmente se hacen públicas por los medios masivos, lo que tampoco se observa.

Considerando la posibilidad de que estas llamadas y denuncias no se realicen por temor al agresor, que estaría en la misma casa que la víctima, el Ministerio de la Mujer presentó dos números de líneas de WhatsApps , el 0981 112 127 y el 0981 110 104 , las que pueden ser anotadas en contactos como una tienda o delivery de comidas, para evitar que el agresor sepa que fue reportada una denuncia.