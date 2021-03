Los periodistas José Pepe Costa, Marta Escurra (FOPEP), Santiago Ortiz (SPP) y Osvaldo Cazenave (ABC), quien fue agredido el viernes durante la manifestación, presentaron una denuncia ante el fiscal Santiago González Bibolini.

Los periodistas y trabajadores de prensa que sufrieron agresiones fueron Cazenave (Diario ABC), Milciades Castillo (Diario Popular), Valentino Arce (Diario Popular), Álvaro Rojas (Canal GEN) y Jorge Martínez (Paraguay TV). Mientras que los móviles de prensa atacados fueron los de Abc, Popular, Megacadena de Comunicación, Gen y Telefuturo.

Pepe Costa comentó al canal GEN que la tarea periodística cumple un fin primordial para el acceso a la información, por lo que pidió a las autoridades garantizar el trabajo y castigar a los agresores.

A su vez Marta Escurra solicitó que se generen mecanismos para que no vuelvan a ocurrir este tipo de agresiones, al recordar que 24 colegas fueron agredidos en el 2017. Aclaró además a la población que la línea editorial de cada medio de prensa es independiente a la labor que realizan los trabajadores.

Por su parte, Cazenave lamentó que haya sido víctima de la delincuencia cuando estaba trabajando. Relató que estaba sacando fotografías del enfrentamiento entre la Policía y unos jóvenes encapuchados, quienes lanzaban cascotes y petardos contra los antimotines. “Uno de ellos me vio y me advirtió que deje de filmar, luego me rodearon entre cuatro. Otras personas me defendieron pero uno me quitó el celular y luego la billetera”, recordó.