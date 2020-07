Juana Moreno, de la Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares (APACFA), actualizó este viernes los datos de los fallecidos y al registrarse otros 10 decesos en el IPS. En total suman de manera oficial 32 los fallecimientos por cáncer durante la cuarentena, por falta de un tratamiento adecuado. “Son 32 compañeros en total los que sabemos que ya se fueron y otros que seguro no sabemos”, aclaró.

En entrevista con la 800 AM, la mujer señaló que ya no saben cómo asistir a quienes no pueden pagar tratamiento, en atención a que el Estado no les provee los medicamentos necesarios para continuar con la batalla.

"En estos días nos dijeron lo de siempre, que se va solucionar lo relativo a los medicamentos. Es una situación complicada, porque muchas veces no sabemos a quién recurrir. Nos dicen que están haciendo todo lo posible, pero no se soluciona nada. La verdad que tienen en vilo la vida de los pacientes. Los medicamentos que pedimos no están en el listado, y estamos trabajando para que se incluyan pero lastimosamente todo se hace muy lento”, dijo.

A lo anterior se suma que el ecógrafo del Instituto del Cáncer no está en funcionamiento en estos momentos, de acuerdo con la entrevistada.