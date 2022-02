Marcelo de Beitía, presidente de la Asociación de Paraguayos Estudiando en Rusia, charló con el canal Gen e informó que en ese país están actualmente 53 connacionales becarios activos, de los cuales 35 se encuentran en Moscú, 10 en San Petersburgo y el restante en otras localidades lejanas. “Hay dos estudiantes en una ciudad fronteriza con Ucrania. Estamos preocupados por ellas dos. Estamos viendo cómo ayudarlas con la Embajada”, agregó.

El compatriota aclaró que él y los demás no piensan retornar al país porque deben seguir con sus estudios universitarios. “Por el momento no consideramos volver al Paraguay, porque perderíamos nuestras carreras, muchos están hace dos o tres años. Yo estoy hace un año acá. Algunos tiene carreras de 5 años, yo hago un masterado que es 3 años. Para nosotros la guerra nos deja en offside porque tratamos de seguir con nuestros estudios pero bajo miedo”, refirió.

Pese a la situación de guerra, en Rusia se vive como un día normal, no se siente el conflicto que sí hay en Ucrania, de acuerdo con el entrevistado. “Hay incertidumbre pero la gente está haciendo sus actividades cotidianas de manera normal. No veo que estén muy preocupados los rusos. Desde el Gobierno tratan de calmar a los ciudadanos rusos, que no se preocupen. La mayoría quiere paz, no la guerra, por las sanciones económicas que se tendrán”, dijo.

El joven estudiante sostuvo que sí ya están sufriendo por el lado económico, atendiendo a que el dólar y el euro se dispararon. Explicó en ese sentido que los becarios reciben dinero de sus familiares, quienes envían en guaraníes, por lo que los universitarios primero deben hacer la conversión a dólares y luego a rublos rusos. “Sabemos que las sanciones económicas pueden afectarnos y en cualquier momento también puede darse una escalada de guerra acá, pero esperemos que no”, acotó.

Según Beitía, hasta ahora solo se cerraron los aeropuertos hacia 12 posibles zonas de conflicto en Rusia, más nada aparte de eso.