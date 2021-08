Las declaraciones del inspector Florencio Vargas, echaron por tierra la tan conocida frase de “Mujer al volante, peligro constante”, y es que confirmó que son los hombres los que más causan percances ruteros.

Su argumento: el 70% de los accidentes de tránsito son protagonizados por el sexo masculino. Mientras que el 30% de los siniestros viales son producidas por mujeres.

“Estadísticamente los hombres protagonizan más accidentes de tránsito, y muestra que las mujeres son mucho más prudentes. Los hombres cuando estamos al mando de un vehículo pensamos que demasiado sabemos”, expresó en entrevista con radio Monumental.

Por otra parte, también explicó una serie de reglas a tener en cuenta al momento de manejar, además de lo que está o no permitido por la Ley de Tránsito.

¿ESTÁ PERMITIDO MANEJAR DESCALZO O CON ZAPATILLAS?

Por ejemplo, indicó que se puede manejar sin remeras, también se puede hacerlo con zapatillas, con zapatos de taco, incluso descalzo, ya que la ley no lo prohíbe. No obstante, por cuestiones técnicas se recomienda no hacerlo por razones de seguridad.

En esa línea, el inspector aconsejó a los conductores manejar con calzados cómodos. “Al salir en la ruta, no se debe olvidar los documentos y ser prudente, nada más”

MANEJAR SIN REMERAS

“La ley no prohíbe, lo que no prohíbe está permitido, no discrimina sexo (manejar sin remeras). No veo un impedimento legal para que las mujeres manejen sin remeras, pero eso ya dependerá de ellas”, refirió.

Sobre ese punto, señaló que no le compete eso (acto de exhibicionismo), ya que solo se remite a hacer cumplir las reglas del tránsito, y dicha ley no prohíbe (manejar sin ropa)”.

GIRO A LA DERECHA

El giro a la derecha sin semáforo no afecta la circulación, eso solo aplica cuando la persona está en la cabeza. "Si la intención del conductor es seguir derecho, el de atrás debe esperar”

VEHÍCULOS CON POLARIZADOS

Vargas explicó que hay una reglamentación de oscuridad de AT 35, pero no cuentan con un departamento técnico para comparar si se aplica lo que está permitido en dicha reglamentación.

“Solo multamos cuando el parabrisas del frente tiene pegatinas que afecta la visión”, puntualizó.