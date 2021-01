“Creemos que la nueva variante ya estaría circulando en nuestro país. Todos los países que buscaron, encontraron. Dicen que es más contagiosa pero no es más letal”, dijo el doctor Guillermo Sequera, en entrevista con radio Monumental. Sin embargo, no se animó a decir que haya cambios epidemiológicos atribuibles a esta posibilidad.

Sostuvo que hay dinero para comprar los reactivos necesarios para que el Laboratorio Central pueda analizar si ya circula la nueva cepa, pero que el problema se da con la logística internacional que está parada. Sí garantizó que la prueba de PCR puede detectar cualquier tipo de variantes del virus.

Por otra parte, el doctor afirmó que oficialmente no hay casos de reinfección confirmados en nuestro país. “Si hay casos de reinfección (en el mundo), no es que no existen, se dan luego de tres meses, pero son en menor medida, solo en el 1%”, comentó.

El entrevistado comentó que Brasil recientemente confirmó su primer caso de reinfección tras practicar varios análisis. “Siempre les decimos a los pacientes recuperados que se sigan cuidando, hay sospechas de reinfección (proceso a confirmar), en algunos casos se presentaron de forma leve y otras graves”, insistió.