Tal como se había previsto, se registra un ingreso masivo a la ciudad de Asunción por Ruta 1 y, 2, Acceso Sur y Autopista. Esto tras regir desde este lunes la primera fase de la cuarentena inteligente que permite el regreso de unas 700.000 personas a las calles en todo el país.

Según los intervinientes, la mayoría de los que están ingresando en estos momentos a la capital son obreros, funcionarios y jornaleros. Se pudo notar que casi todos cumplen con la medida de protección al utilizar las mascarillas. Aquellas que no tienen son obligadas a regresar a sus viviendas.

Quienes no están poniendo de su parte son los transportistas, ya que se registra poca frecuencia de los buses, lo que genera una importante cantidad de personas en las paradas y además muchos choferes alzan más pasajeros de lo permitido. En estos casos, las personas que están paradas son nuevamente descendidas de los ómnibus en los controles.

Días atrás, el Viceministerio de Transporte prometió aumentar la flota de buses al 55%, pero de entrada los empresarios transportistas no lo garantizaron.

El ministro del Interior, Euclides Acevedo, argumentó en entrevista con Abc Tv que no puede decirse que hay desorden al ver una extensa fila de vehículos. Además solicitó la comprensión a los transportistas durante la implementación de la fase 1 de la cuarentena inteligente y señaló que no conoce a un empresario de transporte que sea pobre, ya que desde ese sector alegan que están en la miseria y no pueden hacerse cargo de los costos operativos del servicio público.