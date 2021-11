El ministro de Educación, Juan Manuel Brunetti, indicó a la radio Universo y canal GEN que la postura institucional es no obligar a la vacunación contra el Covid-19, pese a reconocer los beneficios que tiene la misma. “Nosotros vivimos en un país libre, por lo tanto no podemos obligarle ni a los niños ni a sus padres a vacunarse”, dijo.

La autoridad educativa sostuvo que existen regulaciones y que la recomendación es mantener la distancia, usar el barbijo y lavarse las manos, pero no exigir el carnet de vacunación. “Hay que respetar ese protocolo”, lanzó.

Al consultársele sobre por qué no se incluye como requisito, dijo que no están de acuerdo con obligar a la inmunización, pese a que desde el 2013 existe una resolución del propio MEC que obliga a presentar tarjeta de vacunación para inscribir a los niños a preescolar.

CLASES PRESENCIALES, EN RIESGO

En los colegios privados ya adelantaron que van a solicitar que los alumnos no vacunados den clases virtuales y solo asistan de manera presencial aquellos ya inmunizados contra el Covid. Sobre el punto, Brunetti dijo que aún no analizaron la medida que podría plantearse en la brevedad. “No hay una postura, no analizamos el tema, vamos a analizar en su momento”, agregó.