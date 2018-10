Los empresarios y el Viceministerio del Transporte se reunieron este martes pero aún no definieron si subirá o no el pasaje. El equipo económico tendrá la última palabra por lo que se retrasa la definición sobre el tema.

Tras la reunión, el viceministro de Transporte Pedro Britos, mencionó que existen factores como el aumento de la cotización del dólar y del salario mínimo, que se produjo en el mes de junio. Expresó que el tema sigue siendo debatido con los gremios y que el tema será elevado ante el equipo económico que será el que defina sobre el punto.

Mencionó que también se tratará el decreto que fija el precio de los combustibles, ya que habría que derogarlo o modificarlo para determinar qué medida adoptar.

Expresó que sabe que la ciudadanía está ansiosa en saber qué va a pasar con el precio del pasaje pero que toda la definición quedará a cargo del equipo económico.

Por su parte, el titular de Cetrapam César Ruíz Díaz, mencionó que toda tendencia alcista tiene una realidad ineludible pero que no pueden decir el monto “por una cuestión de respeto”. Mencionó que hoy existen números distintos pero que el gobierno deberá decidir si subsidia o no ya que la discusión pasa por una cuestión política y no empresarial.

Fue preguntado en reiteradas oportunidades cuál será el monto sugerido por el sector empresarial y dijo que “es el mismo que el del sector público”.

Ruíz Díaz adelantó que no pagarán por un combustible más caro porque el precio debe ser determinado por el Poder Ejecutivo a través de un decreto. Descartó la posibilidad de ir a un paro si es que se registra una suba.